Diyarbakır´da bir kısmı çöken ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı başladı



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da depremde ağır hasar görünce boşaltılan önceki gün de bir kısmı çöken 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 86´ncı Sokak´ta depremde ağır hasar alınca boşatılan binadan 5 Nisan günü sesler gelince bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevresi boşaltılan binanın bir bölümü, bir süre sonra çöktü. Apartmanın bulunduğu yol, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken, çevresindeki binalar da tahliye edildi. Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, aramakurtarma köpeği ile çalışma yaptı. Ancak bir bulguya rastlanmadı.

Binanın yıkımı için sabah saatlerinde iş makineleri bölgeye gitti. Tıraşlama yapılarak başlayan çalışmada, binanın çevresindeki apartmanlar zarar görmemesi için kontrollü olarak yıkımına başlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-04-07 14:01:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.