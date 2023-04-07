HDP binası önüne kurduğu çadırda ramazan da nöbet tutuyor



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için HDP binası önünde kurduğu çadırda ramazan ayında da nöbet tutan Celil Bektaş, sahurunu da burada yapıyor. Bektaş, montunun ve kimliğinin HDP binasından çıktığını söylediği oğluna seslenerek, "Ramazan ayında bile nöbetteyim. Seni ve arkadaşlarını bekliyoruz" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 357 ailenin 1313 gündür sürdürdüğü eylemde 39 aile, çocuğuna kavuştu. Ailelerden bazıları gece de nöbet sürdürüyor. 2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için hem gece hem de gündüz nöbetini sürdüren Celil Bektaş, ramazan ayını da çadırda geçiriyor.

`SAHUR DA BİLE NÖBETTEYİM´

Celil Bektaş, oğluna seslenerek "Ramazan ayında sahur da bile burada nöbetteyim. Seni ve arkadaşlarını bekliyoruz. Daha önce de kar yağarken bile burada kaldım. Oğlum gelmeden kalkmayacağım. Çünkü benim oğlum bu binadan gitti. Montu ve kimliği bu binadan çıktı. HDP´de biraz vicdan ve Allah korkusu varsa oğlumu bana verecek. İnsan haklarından bahsediyorlar ben insan değil miyim?" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-04-07 14:21:03



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