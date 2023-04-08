Atıktan ölen hayvanların da sergilendiği müzenin sorumlusundan piknik uyarısı



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DOĞADA insanlar tarafından oluşturulan çevresel atıkları yiyerek ölen hayvanlar, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi´nde sergileniyor. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Doğaya, özellikle piknik alanlarına bırakılan çöpler ve özellikle izmaritler kuşların ölümüne sebep oluyor" diyerek piknik yaptıktan sonra çöplerin toplanması uyarısında bulundu.

Dicle Üniversitesi´nde, Fen Fakültesi tarafından kurulan Zooloji Müzesi´nde, doğaya atılan, başta plastik olmak üzere insan atıklarını yiyerek ölen bazı hayvanlar, içleri doldurularak sergileniyor. Diyarbakır´da yıkıma neden olan deprem nedeniyle bir süre kapalı kalan müze, yeniden açıldı. Özellikle öğrencilerinin, öğretmenleriyle gittiği müzede uzmanlar çocuklara hem doğa bilincini aşılıyor hem de yaban hayvanlarını tanıtıyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Doğaya atılan atıkları yiyen bazı hayvanlar ölüyor. Daha bilinçli bir nesil yetiştirmek için, müzeye gelen öğrencilere doğa bilincini ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Doğaya, özellikle piknik alanlarına bırakılan çöpler ve özellikle izmaritler kuşların ölümüne sebep oluyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu çok görünür. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım, hatta müzemize getirilen bazı kuşların da bu nedenle öldüğü tespit edilmiştir. Lütfen doğaya atık maddeleri bırakmayalım. Özellikle geri dönüşüm sağlanacak maddeleri, geri dönüşüm kutularına çeşitlerine göre atalım. Pikniğinizi yaptınız, bari çöplerinizi toplayın ve kendinizle birlikte şehre getirip çöp kutularına atın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2023-04-08 12:06:53



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