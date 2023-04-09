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'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılarına 'Paravan' operasyonu: 25 gözaltı

DHA

'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılarına 'Paravan' operasyonu: 25 gözaltı


Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen 'Paravan' isimli eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları, sözde deprem kredisi ve yerli otomobil Togg'a kredi yalanıyla kandırıp işlemleri için ise paravan şirket kurdukları ortaya çıktı. Polis, 'Suflör' lakaplı örgüt liderinin de aralarında olduğu 25 kişinin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce dolandırılan vatandaşların başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince mağdurların ifadesi alınması üzerine özel ekip oluşturuldu. Polis, 3 aylık çalışmada 25 şüpheli belirledi. Ekipler, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu Diyarbakır merkezli operasyon yaptı. Şüphelilerin, internetten, faizsiz ,kolay, hazır ve 'deprem kredisi' adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdıkları belirlendi. İnternetten form dolduran mağdurların şebeke tarafından sözde banka çağrı merkezi aracılığıyla aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paralar çekildiği ortaya çıktı. Paravan çetesinin üyeleri tarafından ayrıca yerli otomobil olan Togg'a  kredi ilanıyla da mağdur ettikleri ve sahte hatlardan da kredi talebi olanları arayarak, paycell hesabı oluşturup şifrelerini aldıkları ve uygulamadan para çekerek, paycell kartlarını tanıtarak pos makinesiyle çekim yaptıkları ve hesaplarından paraları aldıkları polis tarafından belirlendi.
ŞEBEKENİN LİDERİ 'SUFLÖR' LAKAPLI ÖRGÜT LİDERİ
Polisin Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 40 ayrı adrese düzenlediği operasyonda cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 8 pos cihazı, 17 cep telefonu, 1 uzun namlulu silah, yüklü miktarda döviz ve nakit para bulundu. Çete üyelerinin ayrıca 8 ayrı paravan şirket kurarak pos makinelerini bu şirketler adına bankalardan aldıkları ve farklı kentlerdeki otellerde toplantılar yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin otellerde yaptıkları toplantılarda ise sahte hat temini, üzerine şirket kurulacak kişilerin iknası, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarının diksiyon eğitimi oldukları belirlendi. Polis, 'Suflör' lakaplı örgüt liderinin olduğu 25 kişinin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirledi.
OTOBÜSLE GELEN ŞÜPHELİ KENT MERKEZİNİN GİRİŞİNDE YAKALADI
Diyarbakır merkezli Paravan operasyonunun kilit ismi olan bir şüpheli de polis tarafından adım adım takip edildi. Şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu tespit eden polis, otobüse bindiğini ve Diyarbakır'a hareket ettiğini belirledi. Kent merkezinin girişindeki polis uygulama noktasına giden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dikkat çekmemek için otobüsü durdu. Ekipler, otobüste kimlik kontrolü yaptıktan sonra kilit ismi yakaladı. O anlar ise kameraya yansıdı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-04-09 08:59:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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