Kırmızı ışıkta çarpışan araçlar alev topuna döndü; 8 yaralının olduğu kaza kamerada



Selim KAYAYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kırmızı ışık ihlali yapan taksiye çarpan otomobil alev topuna döndü. Taksiye de sıçrayan yangında 2'si vücudunda yanıklar oluşan 8 yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırSilvan karayolu Üçyol kavşakta meydana geldi. Silvan yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HM 2889 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve kırmızı ışık ihlali yapan taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrulurken, çevredekiler yardıma koştu. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, yangın taksiye de sıçradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2´sinin vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, her iki araç da hurdaya döndü.

Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYAYakup ALTAY

2023-04-09 21:12:11



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