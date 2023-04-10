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Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polislere meşaleli ve pastalı sürpriz

DHA

Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polislere meşaleli ve pastalı sürpriz


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, `Polis Haftası´ kapsamında polis merkezini arayarak, kavga ihbarında bulunan esnaf, adrese giden ekiplere meşaleli ve pastalı kutlama yaptı.
Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı´ndaki bir grup esnaf, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178´inci yıl dönümü nedeniyle sürpriz bir kutlama hazırladı. Esnaf, 112'yi arayarak kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese 3 ekip yönlendirildi. Belirtilen adrese giden ekipler, kavga yerine mahallelinin meşaleli ve pastalı sürpriziyle karşılaştı. Polislere pasta kesilip, ikram edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-04-10 15:08:27

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