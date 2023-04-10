Husumetlilerini Batman´a götürürken Diyarbakır´da yakalandılar

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)MERSİN´de alacak meselesinden husumetli oldukları V.G.´yi (25) zorla araca bindirerek, Batman´a götürmeye çalışan 4 kişi, Diyarbakır´da uygulama noktasında yakalandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Ekipler araçtaki kişilerden V.G.´nin tedirgin tavırlarından şüphelendi. V.G. ile yapılan görüşmede, Mersin´de zorla araca bindirildiği ve Batman´a götürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Araçta bulunan R.Y., B.K., H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-04-10 16:53:59
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