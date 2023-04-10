Husumetlilerini Batman´a götürürken Diyarbakır´da yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)MERSİN´de alacak meselesinden husumetli oldukları V.G.´yi (25) zorla araca bindirerek, Batman´a götürmeye çalışan 4 kişi, Diyarbakır´da uygulama noktasında yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Ekipler araçtaki kişilerden V.G.´nin tedirgin tavırlarından şüphelendi. V.G. ile yapılan görüşmede, Mersin´de zorla araca bindirildiği ve Batman´a götürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Araçta bulunan R.Y., B.K., H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-10 16:53:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.