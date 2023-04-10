Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polislere meşaleli ve pastalı sürpriz (2)

CAMİ BAHÇESİNDE DE KUTLAMA
Sur ilçesi Hazreti Süleyman Cami bahçesinde toplanan bir grup genç de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178´inci yıl dönümü nedeniyle sürpriz hazırladı. Gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bıçaklı kavga ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese motosikletli yunus timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Belirtilen adrese giden ekipler, kavga yerine gençlerin pastalı sürpriziyle karşılaştı. Polislere pasta kesilip, ikram edildi, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-04-10 17:56:58
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