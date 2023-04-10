Diyarbakır'da pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da husumetli ik grup arasında mahalle arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan 2 grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından özel hastanelere sevk edildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-10 19:20:26



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