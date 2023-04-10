`Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli İstanbul ve Ankara'da `Deprem ve Togg kredisi´ adı altında dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği `Paravan' isimli eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan örgüt lideri R.A.´nın da aralarında olduğu 25 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Deprem ve Togg kredisi adı altında dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince mağdurların ifadesi alınması üzerine özel ekip oluşturuldu. Polisin 3 aylık sürdürdüğü çalışmada 25 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin, internetten, faizsiz, kolay, hazır ve 'deprem kredisi' adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdıkları belirlendi. İnternetten form dolduran mağdurların şebeke tarafından sözde banka çağrı merkezi aracılığıyla aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paralar çekildiği ortaya çıktı. Paravan çetesinin üyeleri tarafından ayrıca yerli otomobil olan Togg'a kredi ilanıyla da mağdur ettikleri ve sahte hatlardan da kredi talebi olanları arayarak, sahte ödeme platformu hesabı oluşturup şifrelerini aldıkları ve uygulamadan para çekerek, sahte ödeme platformu kartlarını tanıtarak pos makinesiyle çekim yaptıkları ve hesaplarından paraları aldıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA 157 MİLYON 816 BİN LİRA İŞLEM GÖRÜLMÜŞ

Çalışmaların ardından 7 Nisan'da Diyarbakır merkezli İstanbul ve Ankara'da operasyon gerçekleştirildi. Polis, 'Suflör' lakaplı örgüt liderinin R.A.´nın da olduğu 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirlendi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan örgüt lideri R.A.´nın da aralarında olduğu 25 kişi 4 günlük emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 25 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-10 19:46:04



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