Trafo alev alev yandı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da elektrik direğine bağlı trafo, alev alarak yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi´ndeki bir sokakta, sabah saatlerinde elektrik direği üzerindeki trafo bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-11 11:24:16



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