Diyarbakır'da sağanak; dere taştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYAGıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da etkili olan sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Hazro ilçesinde dere taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nden geçen derenin üzerindeki köprünün ağzı, suyun getirdiği materyallerle kapanınca taştı. Su, cadde ve sokaklara akarken, belediye ekipleri, iş makinesiyle köprünün ağzında temizlik yapılarak suyun dereden akmasını sağladı.

Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 3-5 derece düşeceğini, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağının tahmin edildiğini duyurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2023-04-11 13:53:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.