DİYARBAKIR´da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmının suyla dolması üzerine belediye ve Karayolları ekipleri tahliye işlemi başlattı, polis ekipleri de sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından, kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekince aksamalar yaşandı. Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmı suyla doldu. Belediye ve Karayolları 9´uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince alt geçitte tahliye işlemi başlatılırken, polis ekipleri de sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Bazı yollarda su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. Sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, su birikintilerin olduğu yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Araçların biriken sularda gitmesi
Mahsur kalan araçlar
İşyerlerine suların girmesi
Yoğun trafiğin olması
Selde mahsur kalan araç
Belediye tahliye ekipleri
Polislerin yolu kapatması
Alt geçitteki suların birikmesi
Tıkanan alt geçidin tahliye edilmesi
Polis araçların yolu kapatması
Genel ve DetayHaberKamera: Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK
2023-04-12 02:57:17
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