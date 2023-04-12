Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yolda çalışma yapan 4 işçiye, hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3´ü öldü, diğeri ise yaralandı. Kazanın ardından aracını bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırElazığ kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3´ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK
2023-04-12 11:26:13
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