Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Diyarbakır'da B.Ç.'nin kullandığı 34 BAT 938 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden işçilerin Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi olduğu belirlendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi Ş.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-04-12 11:59:04



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