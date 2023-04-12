Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (3)

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da kullandığı 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç ile yolda çalışma yapan 4 işçiye çarpıp, 3'ünün ölümüne, 1'nin yaralanmasına neden B.Ç. gözaltına alındı. B.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-04-12 13:36:45



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