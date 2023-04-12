Diyarbakır'da çay taştı, bahçeler su altında kaldı

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Gıyasettin TETİK/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Çermik ilçesinde etkili olan yağmurda taşan Sinek Çayı´nın kenarındaki birçok çay bahçesini su bastı.

Çermik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ilçeden geçen Sinek Çayı taştı. Çay kenarındaki birçok çay bahçesi su altında kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-12 17:21:19



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