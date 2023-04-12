Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (3)

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da B.Ç. yönetimindeki 34 BAT 938 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla yol yapım işçileri Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi´nin hayatını kaybettiği, Ş.G.´nin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda çalışma yapmak için kamyonetten inen işçilere hafif ticari aracın çarptığı, işçilerin çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görülüyor. Kazada yaralanan Ş.G.´nin hastanedeki tedavisi devam ederken, sürücü B.Ç.´nin de emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-12 21:46:28



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