Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

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Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkezli 10 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, `PKK/KCK terör örgütüne üye olmak´ suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa´da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ

2023-04-13 11:52:18



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