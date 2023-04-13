Diyarbakır´da 90 metruk yapının yıkımına başlandı

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´dın Bağlar ilçesindeki 90 metruk yapının yıkımına başladı.
Büyükşehir Belediyesi´nce, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesindeki mahallelerden Muradiye´de 23, Fatih´te 17, Alipınar´da 2, Şeyh Şamil´de 3, 5 Nisan´da 4, Yunus Emre´de 8, Körhat´ta 8 ve Kaynartepe´de 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale sürecini tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk yıkıma Kaynartepe Mahallesi 281´inci sokakta bulunan yapıda başladı. Metruk yapıların ara sokakta bulunması nedeniyle, çalışmalar ilk etapta balyozla başladı. Daha sonra iş makineleriyle devam edecek çalışmalarla yapılardan çıkacak molozlar, Büyükşehir Belediyesi´ne ait hafriyat depolama sahasına taşınarak bertaraf edilecek. Metruk yapıların yıkım çalışmalarının 190 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ
2023-04-13 13:13:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.