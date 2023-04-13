Diyarbakır Hazro'da sağanak; dere taştı, tarım alanları su altında kaldı

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Gıyasettin TETİK/ HAZRO (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, taşan dere kenarındaki birçok tarım alanı su altında kaldı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, ilçeye bağlı kırsal Çitlibahçe Mahallesi'nden geçen dere de taştı. Dere kenarında bulunan bazı tarım alanları taşkın nedeniyle su altında kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-13 18:44:35



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