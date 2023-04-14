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Bakan Soylu Diyarbakır ve İstanbul'daki iki önemli operasyonu duyurdu; 332 gözaltı

DHA

Bakan Soylu Diyarbakır ve İstanbul'daki iki önemli operasyonu duyurdu; 332 gözaltı


Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır´da 2 bin 135 güvenlik görevlisiyle düzenlenen 50´nci kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu ayrıca, İstanbul´da günün ikinci büyük operasyonunun gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu sabah itibarıyla gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.Diyarbakır´a gelen İçişleri Bakanı Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, bugün iki önemli operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, detaylarını paylaştı. Bakan Soylu, 10 ay önce ilkini başlattıkları kökünü kurutma operasyonlarında bugün 50´nci operasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Sabah 04.45´te Diyarbakır emniyet teşkilatımızdan 2 bin 135 kahraman arkadaşımız, 20 polis dedektör köpeğimiz hava araçlarımızla birlikte operasyon başlattık, onları dualarla uğurladık. Toplam 236 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bu saat itibariyle 201 şüpheliyi gözaltına aldılar. İmalat, organizasyon, satış, yani özellikle Diyarbakır´da yaşayan gençlerimize yönelik ve buradan yönlendirdikleri ülkemizdeki başka noktalara yönelik uyuşturucunun her nevisinin satışı imalatı ve ticareti ile ilgili bu suçun kapsamına tam 8 aydır yapılan teknik takip ve inceleme sonucunda kahraman arkadaşlarımız 201 şüpheliyi gözaltına aldılar" diye konuştu. 
`UYUŞTURUCUDAN 126 BİN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BULUNUYOR´
Bakan Soylu, cezaevlerinde uyuşturucu ticareti, satıcısı ve imalatından 126 bin hükümlü ve tutuklu bulunduğunu ifade ederek, "Uyuşturucuyla mücadelede özellikle metruk binalarla ilgili ortaya koyduğumuz sürekli mücadelemiz de devam etmektedir. Bu metruk binaların yaklaşık 124 bin 500´ünün bugüne kadar 90 binini valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla beraber yıktık. Yaklaşık 15 bin 500´ünü de rehabilite ettik. Geri kalanının da 14 bin civarındakinin de yıkım ve rehabilite işlemleri de devam etmektedir. Uyuşturucu da terör saldırısı gibi diğer bütün ülkemizin birliğini, beraberliğini, aile yapımızı hedef alan diğer saldırılar gibi, bizim amansız mücadele verdiğimiz bir hedefimizdir. Ne çocuklarımızı teslim ederiz ne gençlerimizi teslim ederiz. Ne de aile yapımızın sağlamlığını onların hedeflerine teslim ederiz. Onun için bu mücadelemiz aynı inançla, aynı kararlılıkla devam edecektir. Geçen seneye yönelik daha fazla kişi gözaltına almamıza rağmen özellikle kullanıcılık suçundan gözaltına aldığımız sayısı yüzde 8 daha azalmıştır. Bu geçen yıllardan itibaren sahada ortaya koyduğumuz baskının bir neticesidir ve bu operasyonlarımızın artarak devam edeceğini, sahadaki bu caydırıcılığımızın bir vesile ile sonuçlarının alındığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye´nin 65 vilayetinde laboratuvarlarımıza, özellikle Kızılay ile kanalizasyonlardan alınan atıkların tahlili ve analizi gönderilmektedir. 81 vilayetimizde 42 kriterden o ilin, 32 kriterle her ilçenin ölçülmektedir. Devlet olarak bu mücadelemiz eksiksiz olarak hem karşı karşıya kaldığımız sorunun analizini yapmak hem hangi trendlerle karşı karşıya kaldığımızı bir kez daha belirlemek ve aynı zamanda tedbir almak üzere tüm kolluk güçlerimizle, devletimizin tüm birim ve kapasiteleriyle devam etmektedir. Ayrıca 5 Nisan´da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın da imzaladığı TBMM´den çıkan kanunla uyuşturucuyla mücadelede özellikle başka bir safhaya geçilmiştir. O da altını çizerek ifade etmek istiyorum. O da sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı. Yine aynı düzenlemeyle uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak sadece uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan haklarında kamu davasının ertelenmesi veya denetimli serbestlik kararı verilenlere ilave yükümlülükler gelecektir. Örneğin ehliyetine el koymak gibi. Eğer bu konuda sürpriz olabilecek denetimlerde farklı şeylere rastlanırsa daha farklı ilave yükümlülükler kanun çerçevesinde getirilebilecektir. Yine erteleme süreci içinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı da önceden haber vermeden ani testlerle sürekli devam edecektir. Bu suçtan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere ki hem Adalet Bakanlığı´yla İçişleri Bakanlığı çok uzun süredir bu düzenleme için çalışmaktadır. Önerilerini TBMM´ye iletmekteydi. Bu çıkan kanunla birlikte artık cezaevlerinde uyuşturucu kullanan, satan her birine yönelik tedavi ve rehabilitasyon imkanları artırılacak, buna ait yine Adalet Bakanlığı´mızın ortaya koymuş olduğu bir teklifle birlikte de yeni cezaevleri oluşturulacaktır. Yine burada uyuşturucuyla mücadelede en önemli adımlardan bir tanesi de özellikle uyuşturucu kullananların ailelerinin talep ettiği ve uzun zamandan veri dile getirdiği resen tedavi ve rehabilitasyondur. Hakim kararı ile 48 saat içerisinde resen tedavi ve rehabilitasyon imkanı başlayabilecektir. Yine aslında Türk Medeni Kanunu´na göre verilen zorunlu tedavi kararlarına ilişkin başvurularla ilgili en son yapılan düzenlemedir. Ve yine uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini ve bu suçtan sağlanan mal varlığı değerlerini ihbar edenlerin kimlikleri gizli tutulacaktır. Yine bir adım daha; özellikle yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edilmesi konusunda imha sürecinin kısaltılması ve bu imha sürecinin yine mahkeme kararıyla operasyonlardan hemen sonra yapılabilmesi hususunda yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemelerle uyuşturucu ile mücadele konusundaki adımlarımızda daha ısrarlı ve daha güçlü olacağımızı bir kez daha aziz milletimize ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
`DİYARBAKIR´DA ÖNEMLİ YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK´
Son bir haftada Diyarbakır´da, suç ve suçluyla mücadelede çok önemli yakalamalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Soylu, "Bu yakalamalar çerçevesinde de burada atılan çok önemli adımlar olmuştur. Nitelikli dolandırıcılık suçundan, bu hafta içerisinde 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 21 şüpheli ise tutuklanmıştır. 10 Nisan´da, bir organize suç örgütüne yapılan operasyon neticesinde, Diyarbakır´da suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yapılan planlı operasyonda, 8 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 15 şüpheli ise tutuklanmıştır. Yine dün de tüm basın ve yayın organlarında çıktı, özellikle 11 Nisan 2023 tarihinde, Siber Suçlarla Mücadele Diyarbakır Şube Müdürlüğümüz, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçundan yapılan operasyonda, 8 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakılmıştır" dedi.
`BUGUNÜN İKİNCİ OPERASYONU İSTANBUL´DA GERÇEKLEŞTİ´
Bakan Soylu, günün ikinci büyük operasyonunun ise İstanbul´da gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Uzun zamandır takip ettiğimiz bir organize suç örgütüne yönelik yaptığımız bu operasyonda, bu sabah itibarıyla gerçekleştirdiğimiz bir suç örgütü yöneticisinin, kırmızı bültenle aranırken aylar önce İtalya´da yakalandığı ve İtalyan devletinin yönetimi altında bulunduğu, suç örgütüne yönelik toplam 161 şüpheliden, aynı örgüte mensup 131 şüpheli bugün gözaltına alınmıştır. İki kademede bu operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonda 7 tüfek, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyeti´ni de huzurunuzda tekrar tebrik etmek istiyorum. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Valiliği gerçekleştirecektir. Milletimiz şunu bilsin, suç ve suçun her türlüsüyle mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bu amansız mücadeleyi de devam ettiriyoruz. Terörle mücadeleden, asayiş suçlarıyla, organize suçlarla mücadeleye kadar, siber suçlarla mücadeleye kadar, bilinmesini isteriz ki vatandaşımızın canını yakan suç ve suçluları alıp adalete teslim etmek hem milletimize olan hem devletimize olan sorumluluğumuzdur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-04-14 10:15:22

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