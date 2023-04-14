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Otomobil, 2 araca ve korkuluklara çarptı: 3 yaralı 

DHA

Otomobil, 2 araca ve korkuluklara çarptı: 3 yaralı 


Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR-Şanlıurfa kara yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 araca ve yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Gazi Yaşargil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınında meydana geldi. K.A.´nın kullandığı 21 AN 474 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce E.S. idaresindeki 44 AD 675 plakalı otomobile ardından yan şeritte ilerleyen S.S. idaresindeki 06 CBT 386 minibüse çarptı, daha sonra da demir korkuluklara vurarak durdu. Otomobil hurdaya dönerken K.A.´nın yanında bulunan R.K. çarpmanın etkisiyle fırlayarak yola savruldu. K.A. ve araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-04-14 13:38:21

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