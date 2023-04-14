Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı (2)



'NE BEYAZ TOROSLARIN GEZDİĞİ NE DE ELİ KANLI CANİLERİN CİRİT ATTIĞI BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFINA ASLA YER YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin siyaseti yönettiği bir Türkiye´yi kabul etmeyeceklerini ifade ederek, "Bizim tek derdimiz, bu ülkedir, hiçbir ayrım olmaksızın, bu ülkenin insanlarıdır. Evlatlarımızın geleceğidir. 'Diyar diyar şu alemi dolaşsam, Diyarbakır gibi diyar bulunmaz.' Biz böyle inanıyoruz, böyle görüyoruz. Böyle davranıyoruz. Diyarbakır´ı bir avuç emperyalizmin karanlık hesaplarının mezesi yapmaya kalkanların karşısına da bu inançla çıkıyoruz. Bizim topraklarımızda başaramadıkları, Irak´ta başaramadıkları oyunu, Suriye´de yapmaya çalışanlar bugün varlar, yarın unutmayın olmayacaklar. Ama biz bu coğrafyada, Allah´ın izniyle ilelebet, işte şurada gördüğünüz gibi, kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların, bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum. Kardeşlerim, buradan altını çizerek ifade etmek isterim ki, milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır. Nasıl vesayetin namlu ile sivil siyaseti esir aldığı, Türkiye´yi kabul etmediysek, PKK´sından FETÖ´süne, terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye´yi de asla kabul etmeyeceğiz. Temel hakların yok sayıldığı bir Türkiye´ye rıza göstermediğimiz gibi, bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği bir Türkiye´ye de razı olmayacağız. Biz 85 milyonun kardeşlik içinde, birlik, dirlik, beraberlik içinde yaşadığı, müreffeh, özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün hamdolsun bu Diyarbakır ne? Bu Türkiye´de hiç kimse, kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen, kılıkkıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Bu Türkiye´de faili meçhullere, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu Türkiye, vatandaşlarının güvenliğiyle, hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye´dir. Biz milletimizle işte bu istikamette, durmak yok yola devam diyerek bu günlere geldik. Ne vesayetin nobranlıklarına, ne darbecilerin silahlarına, ne terör örgütlerinin alçakça saldırılarına, ne siyasi ve ekonomik tuzaklara boyun eğdik, Rabbimize olan güvenimiz ve milletimizden aldığımız destekle girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık" dedi.

'YENİ SİVİL ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYI BERABERCE YAPALIM'

Türkiye´nin yeni yüzyılının başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir dönemin, mücadelenin, asrın eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrını, eksiğiyle, fazlasıyla, günahıyla, sevabıyla, geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde, hamdolsun bu dönemin eksiklerini önemli ölçüde telafi ettik. Artık Türkiye Yüzyılını başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılını Diyarbakır´la beraber inşa edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle beraber buluşturacağız. Mazlum ve mağdurların gözyaşlarını beraber sileceğiz. Ülkemizin huzuruna ve refahına göz dikenleri beraber püskürteceğiz. Önümüzü sadece hakka, hakikate yönelterek, 14 Mayıs´ta yeni bir milli irade destanını inşallah beraber yazacağız. Gelin 14 Mayıs´ta `yeter söz de karar da milletindir´ diyerek, yeni şahlanışa beraber imza atalım. Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni sivil özgürlükçü bir anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım Diyarbakır´la birlikte tüm Türkiye´yedir. Bu çağrım 85 milyonun tamamınadır. Bu çağrım kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir. Şimdi bu meydandan öyle bir ses verin ki, Mezopotamya coğrafyasında duymayan kalmasın. Diyarbakır 14 Mayıs´a, ortak geleceğimize, sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs´ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs´ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? 14 Mayıs Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş´ın yaptırdığı duanın ardından, Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi´nin açılışını ve Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi´nde yapılacak afet konutlarının temelini, sahneye kurulan butonlarla protokol üyeleri ile gerçekleştirdi. Ardından iftar programına katılmak için alandan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA,Serhat Özdemir,Gıyasettin TETİK,Yakup ALTAY

2023-04-14 19:18:34



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