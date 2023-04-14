Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı (2)


'NE BEYAZ TOROSLARIN GEZDİĞİ NE DE ELİ KANLI CANİLERİN CİRİT ATTIĞI BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFINA ASLA YER YOKTUR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin siyaseti yönettiği bir Türkiye´yi kabul etmeyeceklerini ifade ederek, "Bizim tek derdimiz, bu ülkedir, hiçbir ayrım olmaksızın, bu ülkenin insanlarıdır. Evlatlarımızın geleceğidir. 'Diyar diyar şu alemi dolaşsam, Diyarbakır gibi diyar bulunmaz.' Biz böyle inanıyoruz, böyle görüyoruz. Böyle davranıyoruz. Diyarbakır´ı bir avuç emperyalizmin karanlık hesaplarının mezesi yapmaya kalkanların karşısına da bu inançla çıkıyoruz. Bizim topraklarımızda başaramadıkları, Irak´ta başaramadıkları oyunu, Suriye´de yapmaya çalışanlar bugün varlar, yarın unutmayın olmayacaklar. Ama biz bu coğrafyada, Allah´ın izniyle ilelebet, işte şurada gördüğünüz gibi, kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların, bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum. Kardeşlerim, buradan altını çizerek ifade etmek isterim ki, milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır. Nasıl vesayetin namlu ile sivil siyaseti esir aldığı, Türkiye´yi kabul etmediysek, PKK´sından FETÖ´süne, terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye´yi de asla kabul etmeyeceğiz. Temel hakların yok sayıldığı bir Türkiye´ye rıza göstermediğimiz gibi, bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği bir Türkiye´ye de razı olmayacağız. Biz 85 milyonun kardeşlik içinde, birlik, dirlik, beraberlik içinde yaşadığı, müreffeh, özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün hamdolsun bu Diyarbakır ne? Bu Türkiye´de hiç kimse, kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen, kılıkkıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Bu Türkiye´de faili meçhullere, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu Türkiye, vatandaşlarının güvenliğiyle, hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye´dir. Biz milletimizle işte bu istikamette, durmak yok yola devam diyerek bu günlere geldik. Ne vesayetin nobranlıklarına, ne darbecilerin silahlarına, ne terör örgütlerinin alçakça saldırılarına, ne siyasi ve ekonomik tuzaklara boyun eğdik, Rabbimize olan güvenimiz ve milletimizden aldığımız destekle girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık" dedi.
'YENİ SİVİL ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYI BERABERCE YAPALIM'
Türkiye´nin yeni yüzyılının başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir dönemin, mücadelenin, asrın eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrını, eksiğiyle, fazlasıyla, günahıyla, sevabıyla, geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde, hamdolsun bu dönemin eksiklerini önemli ölçüde telafi ettik. Artık Türkiye Yüzyılını başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılını Diyarbakır´la beraber inşa edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle beraber buluşturacağız. Mazlum ve mağdurların gözyaşlarını beraber sileceğiz. Ülkemizin huzuruna ve refahına göz dikenleri beraber püskürteceğiz. Önümüzü sadece hakka, hakikate yönelterek, 14 Mayıs´ta yeni bir milli irade destanını inşallah beraber yazacağız. Gelin 14 Mayıs´ta `yeter söz de karar da milletindir´ diyerek, yeni şahlanışa beraber imza atalım. Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni sivil özgürlükçü bir anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım Diyarbakır´la birlikte tüm Türkiye´yedir. Bu çağrım 85 milyonun tamamınadır. Bu çağrım kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir. Şimdi bu meydandan öyle bir ses verin ki, Mezopotamya coğrafyasında duymayan kalmasın. Diyarbakır 14 Mayıs´a, ortak geleceğimize, sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs´ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs´ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? 14 Mayıs Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş´ın yaptırdığı duanın ardından, Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi´nin açılışını ve Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi´nde yapılacak afet konutlarının temelini, sahneye kurulan butonlarla protokol üyeleri ile gerçekleştirdi. Ardından iftar programına katılmak için alandan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA,Serhat Özdemir,Gıyasettin TETİK,Yakup ALTAY
2023-04-14 19:18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da ...
Diyarbakır merkezli "hacker" operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli "hacker" operasyonunda yakalanan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyarbakır'da konuştu:
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu:
Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Diyarbakırlılarla buluştu
YEREL HABERLER Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitrelerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretinde olalım
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitrelerimizi ihtiyaç ...
Diyarbakır'da köprülü kavşakta altyapı çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da köprülü kavşakta altyapı çalışması ...
Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi ...
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi ...
Diyarbakır'da sağlık çalışanları kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağlık çalışanları kan bağışında ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da cuma hutbesi irat etti:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da cuma ...
Diyarbakır´da otomobil şarampole yuvarlandı: 1´i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da otomobil şarampole yuvarlandı: 1´i ağır ...
Otomobil, 2 araca ve korkuluklara çarptı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil, 2 araca ve korkuluklara çarptı: 3 yaralı 
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasının detayları iddianameye yansıdı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasının ...
Suç örgütüne `Makas´ operasyonunda 15 tutuklama
YEREL HABERLER Suç örgütüne `Makas´ operasyonunda 15 tutuklama
Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da "Kökünü ...
Bakan Soylu Diyarbakır ve İstanbul'daki iki önemli operasyonu duyurdu; 332 gözaltı
YEREL HABERLER Bakan Soylu Diyarbakır ve İstanbul'daki iki önemli ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da "Kökünü Kurutma ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını bildirdi.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da organize ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.