Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı (3)



İFTARA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma ve açılış töreninin ardından Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen 'Depremzedelerle İftar' programına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen programda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yılki ramazan ayını buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, "Biz de depremden hemen sonra tüm illerimize yaptığımız ziyaretlerde bu gerçeği yerinde tespit ettik. Yıkımın büyüklüğünü bizzat kendi gözlerimizle gördük. Aynı şekilde milletimizin tüm imkanlarıyla devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna da şahit olduk. Şüphesiz böylesine büyük bir yıkıma yol açan afetle mücadele sırasında insan iradesini de aşan bazı hususlar çıkabilmektedir. Gerek hava çetin kış şartlarını gerekse depremin 11 ilimizi birden etkilemesinin çalışmaları zorlaştırdığı bir gerçektir. Ama devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiği de inkarı mümkün olmayan bir başka hakikattir. Başta Diyarbakır olmak üzere depremin vurduğu illerimiz ve depremzede kardeşlerimizin bunun en yakın şahididir" dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Deprem turisti misali burada birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını özellikle dikkate almıyoruz. Bir derde derman olmak, bir mağdurun elinden tutmak, hayırlı bir iş yapmak yerine, iftira atanlarını kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletimiz, bizim nasıl bir fedakarlıkla çalıştığımızı gayet iyi biliyor. Milletimiz aynı şekilde deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları, siyasi rant elde etme peşinde koşanları da çok iyi biliyor. Bunlar daha önceki tüm afetlerde yaptıkları gibi, geldiler, konuştular, enkaz önünde poz verdiler daha sonra da deprem bölgesini gündemlerinden tamamen çıkardılar. Kendi yönetimleri altındaki şehirlerde deprem yaşandığında da bunlar mağduriyetleri giderecek hiçbir adım atmadılar. Dikkat ederseniz şimdi de aynı umursamaz tavrı sergiliyorlar. Asla yapmadıkları hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar. Biz ise nasıl daha önceki sel, deprem, yangın afetlerinde millete verdiğimiz tüm sözleri tuttuysak burada da canla başla çalışıyoruz. Diyarbakır´ın yaralarını sarmak için tüm kurumlarımızla belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle sizlerin ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini veriyoruz. Ramazanın ilk haftasında birçok ilimizi ziyaret ettik. Depremzedelerimizle beraber Allah kabul etsin oruçlarımızı açtık" diye konuştu.

'DİYARBAKIRLI KARDEŞLERİM ARTIK BU ŞEHRİN GÜZELLİKLERİNİ DOYA DOYA YAŞIYOR'

Depremin vurduğu Diyarbakır´daki çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Deprem mağduru kardeşlerimize asla sahipsiz olmadıklarını hissettirdik. Son olarak dün Malatya´daydık, bugün de deprem konutlarımızın temel atmalarını gerçekleştirdik. İnşallah burada da toplam 16 bin 500 konut ve 2 bin 360 köy evi inşa edeceğiz. Diyarbakır´da toplamda 18 bin 860 konut, köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Depremin tüm izlerini silinceye, hayat şehrimizde tamamen normale dönünceye kadar şehrimizden ayrılmayacağız. Göreve geldiğimiz günden beri hep sizin için çalıştık. Sizin için çaba harcadık. 85 milyonun tamamının ebedi ve ezeli kardeşliğini güçlendirecek sayısız adım attık. Demokrasiden, hak ve özgürlüklere, güvenlikten kamu özgürlüklerine kadar her alanda ihmalleri gidermenin, geçmişin hatalarını tek tek düzeltmenin gayretinde olduk. Siz bize güvendiniz. Siz bize inandınız. En zor zamanlarımızda duanızla, desteğinizle hep yanımızda durdunuz. Biz de sizlere aşkla hizmet ettik. Sizlerin hizmetkarı olmayı en büyük şeref payesi olarak gördük. Tehdit edilsek de, baskılara maruz kalsak da Diyarbakır´ın hakkını, hukukunu korumaktan asla vazgeçmedik. Kandan, gözyaşından, güvensizlik ortamından beslenen tüm insanlık düşmanlarına, bütün bunlara rağmen ülkemizde 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batıda hangi hizmetler varsa, batıdaki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa aynı iklimi burada tesis ettik. Bu iklimin zedelenmesine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça hamdolsun şehirlerimiz huzur buluyor. Rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla topyekun bir kalkınma hamlesiyle tanışıyor. Benim Diyarbakırlı kardeşlerim artık bu şehrin güzelliklerini doya doya yaşıyor. Daha fazla teneffüs ediyor. Çocuklarımız sokaklarda özgürce koşturuyor. Gençlerimiz geleceklerine çok daha güvenle bakıyor. Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Hiç endişe etmeyin. Nasıl bugünün Diyarbakır´ı dününkinden daha iyiyse daha güvenliyse yarının Diyarbakır´ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır. Siyaset ve toplum mühendislikleriyle ülkemizi yeniden 80´lerin istikrarsızlık iklimine sürükleme girişimlerine, böyle bir sonuca varamayacaklardır. Bunun teminatı bu kardeşinizle birlikte AK Parti´dir, Cumhur İttifakı´dır. Bunun teminatı son 20 yıldır hayata geçirdiğimiz reformlardır. Bunun teminatı terör örgütleriyle, destekçileriyle ve sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerle mücadeledeki kararlılığımızdır. Kürt kardeşlerimizi, demokrasi düşmanı yapının, CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye´nin 20 yılda elde ettiği hiçbir demokratik kazanımlarından geriye gidişe de müsaade etmeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte Diyarbakırlıların da özgürlük alanlarını genişleten adımlar atmayı sürdüreceğiz. 14 Mayıs bunun bir kez daha teyit edildiği bir gün olacaktır. Sizlerden 14 Mayıs´ta geleceğinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlerden birliğimiz, dirliğimiz ve istikbalimiz üzerine yapılan kirli ve sinsi hesapları bozmanızı istiyorum. Gelin 14 Mayıs Türkiye yüzyılının dönüm noktası yapalım. Gelin Cumhuriyetimizin ikinci asrını beraber inşa edelim. Diyarbakır´ın 14 Mayıs´ta bu samimi çağrımıza çok güçlü bir destek vereceğine yürekten inanıyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA,Serhat Özdemir,Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-04-14 21:22:44



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