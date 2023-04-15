Test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı



Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da ekspertiz çalışanı, test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ElazığDiyarbakır kara yolunda meydana geldi. Otomobilini satmak isteyen Mehmet Ergün, hasar tespiti için ekspertiz firmasına götürdü. Test sürüşü yapan firma çalışanı İ.A.´nın (25) kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Takla atan otomobil, yol kenarında ismi öğrenilemeyen çocuğa çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilin sahibi Mehmet Ergün, ekspertiz raporunu aldıktan sonra alıcıya bilgi vereceğini ifade ederek, "Arabamı şehir dışındaki bir arkadaşa satacaktım. O da gelip bakacaktı. Ekspertiz yaptırmaya götürdüm. Oradaki arkadaşlar test turuna çıkmış o sırada kaza olmuş. Sürücüye bir şey olmasın da araba önemli değil. Ekspertizden sonra satış yapacağımız adama bilgi verecektik. Nasip kısmet artık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-04-15 14:34:52



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