Test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı

DHA

Test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı


Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da ekspertiz çalışanı, test sürüşüne çıkardığı otomobille kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ElazığDiyarbakır kara yolunda meydana geldi. Otomobilini satmak isteyen Mehmet Ergün, hasar tespiti için ekspertiz firmasına götürdü. Test sürüşü yapan firma çalışanı İ.A.´nın (25) kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Takla atan otomobil, yol kenarında ismi öğrenilemeyen çocuğa çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobilin sahibi Mehmet Ergün, ekspertiz raporunu aldıktan sonra alıcıya bilgi vereceğini ifade ederek, "Arabamı şehir dışındaki bir arkadaşa satacaktım. O da gelip bakacaktı. Ekspertiz yaptırmaya götürdüm. Oradaki arkadaşlar test turuna çıkmış o sırada kaza olmuş. Sürücüye bir şey olmasın da araba önemli değil. Ekspertizden sonra satış yapacağımız adama bilgi verecektik. Nasip kısmet artık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-04-15 14:34:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetlisini taksiye binerken öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini taksiye binerken öldüren şüpheli ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman ...
Diyarbakır merkezli 11 ildeki 'Kalkan' operasyonunda 16 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 11 ildeki 'Kalkan' operasyonunda ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman ...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da ...
Diyarbakır merkezli "hacker" operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli "hacker" operasyonunda yakalanan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi hiçbir zaman ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyarbakır'da konuştu:
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu:
Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Diyarbakırlılarla buluştu
YEREL HABERLER Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitrelerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretinde olalım
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitrelerimizi ihtiyaç ...
Diyarbakır'da köprülü kavşakta altyapı çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da köprülü kavşakta altyapı çalışması ...
Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi ...
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi ...
Diyarbakır'da sağlık çalışanları kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağlık çalışanları kan bağışında ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da cuma hutbesi irat etti:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da cuma ...
Diyarbakır´da otomobil şarampole yuvarlandı: 1´i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da otomobil şarampole yuvarlandı: 1´i ağır ...
Otomobil, 2 araca ve korkuluklara çarptı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil, 2 araca ve korkuluklara çarptı: 3 yaralı 
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasının detayları iddianameye yansıdı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasının ...
Suç örgütüne `Makas´ operasyonunda 15 tutuklama
YEREL HABERLER Suç örgütüne `Makas´ operasyonunda 15 tutuklama
Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da "Kökünü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.