Diyarbakırlı karateci Sena, Türkiye´yi Sırbistan'da temsil edecek 



DİYARBAKIR,(DHA)SIRBİSTAN´ın Cacak kentinde yapılacak olan Golden Belt Karate Turnuvası´nda Türkiye Milli Takımı'nda, Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan da (19) yer alacak.

Sırbistan'ın Cacak kentinde 21-23 nisan tarihleri arasında yapılacak olan Golden Belt Karate Turnuvası´nda Türkiye Milli Takımı'nda, Diyarbakırlı sporcu Sena Kızılaslan da yer alacak. İki kez üst üste Avrupa´daki karate şampiyonalarına giden ve Balkan Karate Şampiyonu olan Sena Kızılaslan, Diyarbakır'dan hiçbir spor kulübü adına değil sadece Diyarbakır için ve Türkiye Karate Milli Takımı adına mücadele edeceğini söyledi. Kızılaslan, "Diyarbakır olarak bizlere maddi ve manevi destekler çıkılsın yeter. Bunların daha fazlasını yapacak kadar kapasitemiz ve yeteneğimiz var. Türkiye Milli Takım Antrenörü Mehmet Yazar ve Kondisyoner Antrenörü Veysi Süngü hocamın nezaretinde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyorum. Allah nasip ederse buradan madalya alarak döneceğim" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz da, Diyarbakır´ın son yıllarda karate sporunda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve kenti karatede bir merkez il haline dönüştürmeyi düşündüklerini söyledi. Uğuz, "Türkiye´nin en genç nüfusuna sahip olan illerimiz arasında bulunan Diyarbakır son dönemlerde karate sporunda büyük çıkışlar yakalayarak Avrupa Karate Şampiyonası´nda iki kez üst üste temsil etti. Türk karate milli takımlarına sporcular kazandıran Diyarbakır´ın bu başarıları bizleri mutlu etmiştir. Tüm ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkımlara neden oldu. Depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet dilerim. Depremden dolayı hasar gören karate spor kulüplerimiz oldu. Buradan antrenör arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerim sunuyorum. Türkiye Karate Federasyonu olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Depremden etkilenen kulüplerimize maddi destek sunmak üzere nakdi yardımları önümüzdeki hafta içinde kendilerine ödeme planımızı aldık" diye konuştu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-04-16 13:13:07



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