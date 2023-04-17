Diyarbakır´daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 111 şüpheli daha adliyede

Diyanet'e göre Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSelim KAYASerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 8 ilde düzenlenen `Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 215 şüpheliden, işlemleri tamamlanan 111´i daha adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır merkezli, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 14 Nisan'da 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. 2 bin 135 güvenlik görevlisinin katıldığı, 20 eğitimli köpeğin kullanıldığı eş zamanlı baskınlarda; haklarında gözaltı kararı verilen 236 şüpheliden 215´i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram metamfetamin, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök kenevir, 27 sentetik hap, 13 tabanca, 3 av tüfeği, 350 fişek, 4 hassas terazi, 1 terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve 1 uyuşturucu presleme makinesi ele geçirildi.

DÜN 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1´i adli kontrolle, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kentte 2 ayrı gözaltı merkezinde işlemleri tamamlanan 111 şüpheli, sabah saatlerinde 10 otobüsle güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

70 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2023-04-17 09:32:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.