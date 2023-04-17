Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu öldürdü

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Mehmet İhsan Karadeniz´e ait ahıra giren başıboş köpekler, 19 kuzuyu öldürdü, 6´sını da yaraladı.

Silvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün gece Mehmet İhsan Karadeniz´e ait kuzuların bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler, hayvanlara saldırdı. Sesler üzerine dışarıya çıkan Karadeniz, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdı. 50 kuzunun bulunduğu ağılda 19 kuzu öldü, 6 kuzu da yaralandı. Karadeniz, durumu güvenlik güçleri ile Silvan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, inceleme yaparak rapor tuttu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-17 18:04:24



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