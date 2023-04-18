Diyarbakır´da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli ateş açtı; operasyon başlatıldı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli, 'Dur' ihtarında bulunan polislere ateş açtı. Kısa süreli çatışmanın yaşandığı bölgeden kaçan şüphelinin yakalanması için takviye polis ekipleriyle geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay, gece yarısı Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından karanlıktan faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattı. Çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-18 01:32:07



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