Otomobil yola çıkan mandalara çarptı; sürücü yaralandı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)SİLVANDiyarbakır kara yolunda otomobil, yola çıkan 2 mandaya çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde SilvanDiyarbakır kara yolu, Kağıtlı köyü mevkisinde meydana geldi. M.Ç. (26) yönetimindeki 31 ACE 812 plakalı otomobil, seyir halindeyken yola çıkan 2 mandaya çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada M.Ç. ağır yaralanırken, çarptığı 2 manda ise öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.Ç. sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-18 16:03:34



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