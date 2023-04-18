Diyarbakır'da otomobil yoldan çıktı: 6 yaralı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Malabadi Mahallesi'nde meydana geldi. 33 BNK 84 plakalı otomobil sürücüsü M.N.Ç.'nin (33) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada otomobilde bulunan C.Ç. (26), Y.Ç. (1) D.Ç. (7), B.Ç. (26), M.Ç.(4) ile otomobil sürücüsü M.N.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-18 23:39:19



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