Tarihi Sur ilçesinde bayram hareketliliği



Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın tarihi Sur ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi, alışverişe çıkanlar özellikle Gazi Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Tarihi yapıları ile dikkat çeken Sur ilçesinde, bayram öncesinde alışveriş yoğunluğu oluştu. Özellikle Gazi Caddesi'ndeki dükkanlar ilgi gördü. Esnaf da ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. Çoğunlukla lokum, şeker ve çocuk giysisi için yapılan alışverişte fiyatların yüksek olduğu belirtildi. Çocukları sevindirmek için alışveriş yaptığını söyleyen Şehnaz Demirtaş, "Şeker ve çocukların ihtiyaçlarını aldık. Çocukları sevindirmemiz lazım. Dün 2,5 kilo şeker aldım. Bugün de eksiklikler olunca yeniden geldim. Dolaşıyoruz, neresi uygun olursa alıyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

'BAYRAM, DEPREMİ BİRAZ UNUTTURDU'

Serdar Turan da bayramın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Çarşıda şu an canlılık var. Biz de bayram şekerlerimizi almaya geldik. Herkesin bayramını kalpten kutluyoruz. Alışverişimize yeni başladık. Bayram şekeri, içeceklerimizi, tatlılarımız ve çocuklar için giyim alacağız. Depremden dolayı hayat zaten bitme noktasına gelmişti. Bayram, insanlara depremi biraz unutturdu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Depremde çok insan, zarar gördü" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-04-19 12:17:35



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