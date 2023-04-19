Depremde hasar alan binadaki iş yerinin duvarını balyozla kırıp hırsızlık yaptılar



Serhat ÖZDEMİR-Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da depremde hasar gören 8 katlı Aydınlar Apartmanı'na giren şüpheliler, 2 ve 4 Nisan'da su sayaçları ile elektrik panosundaki kablo ve elektrik sayaçlarını çaldı. 16 Nisan'da da apartmandaki iş yerinin duvarını balyozla kırıp içeri giren şüpheliler, 7 dizüstü bilgisayarı çaldı. Oturanların boşalttığı binada, faaliyeti süren iş yerinin sahibi Murat Gezer, "Bunu yapanlar muhtemelen aynı hırsızlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken birçok bina da hasar gördü. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 katlı Aydınlar Apartmanı da depremde hasar aldı. Önce 'az hasar', ikinci incelemede ise 'orta hasar' raporu verilen binada oturanlar taşındı. Şüpheliler, 2 Nisan'da, apartmanın kapısının demirlerini kesip, içerideki su sayaçlarını çaldı. 4 Nisan'da da elektrik panosu sökülüp, kablo ve elektrik sayaçları çalındı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Apartmanın altında faaliyette olan turizm acentesi işleten Murat Gezer, durumla ilgili emniyete gidip suç duyurusunda bulundu. Binaya, 16 Nisan'da iftar saatlerinde de giren şüpheliler, elektrik panosunu söktükleri duvarı balyozla kırdıktan sonra turizm acentesine girdi. Şüpheliler, içerideki 7 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı. O anlar acentenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli, depo olarak kullanılan bölümden içeriye girdiği görülüyor. Kapüşonla yüzünü gizleyen şüphelinin, içeriyi kontrol ettikten sonra masalarda bulunan dizüstü bilgisayarları tek tek alıp, açtıkları delikten diğer şüpheliye uzattığı görüntülerde yer aldı.

'MUHTEMELEN AYNI HIRSIZLAR'

Şüpheliler kaçarken, acenteye gelen işletmeci Murat Gezer, bilgisayarların olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Gezer, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Murat Gezer, binaya orta hasar verildikten sonra apartmandakilerin taşındığını ifade ederek, "16 Nisan günü acentemize girilerek 7 bilgisayarımız çalındı. Depremde binaya az hasar verildi. Bina sakinlerinin müracaatıyla, orta hasara çevrildi. Bina tekrar kontrol edilecek. Binada kimse kalmadığı için hırsızlar, demirleri kırarak içeriye giriyor. Ayın 2'sinde su saatleri çalındı. Ayın 4'ünde panoda bulunan elektik kablolarını ve saatleri çaldılar. Biz şikayetçi olduk. Yol üzerinde de MOBESE kameraları bu noktayı görüyor. Ayın 16'sında ise panonun söküldüğü yerde duvar kırılarak, içeriye giriliyor. Bütün işlemlerimizin yapıldığı 7 bilgisayarımızı çaldılar. Kamera kayıtları da mevcuttur. Bunu yapanlar muhtemelen aynı hırsızlar. Yetkililerden bir an önce bunları yakalamasını istiyoruz. Çünkü artık ödeyecek paramız kalmadı. Daha öncesinde de muhasebe hırsızlığı olmuştu. Ondan da şikayetçi olmuştuk. Muhasebeci bizi, 1,5 milyon lira dolandırmıştı. Yetkililerden bu duruma müdahale etmelerini istiyoruz. Bunlar son 1 yıl içerisinde başımıza geldi. Mücadele edecek gücümüz ve paramız kalmadı artık" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2023-04-19 12:24:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.