Cadde ortasına bırakılan valizden kıyafet çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde cadde ortasına bırakılan valiz, kontrollü olarak patlatıldı; içinden kıyafet çıktı.

Olay, Doktor Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir valizi görenler, şüphelenerek polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı, park halindeki araçların sahiplerine ulaşarak çekmelerini istedi. Cadde hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı, fünye ile valizi kontrollü olarak patlattı. Valizden kıyafet çıkarken, yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-04-19 17:58:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.