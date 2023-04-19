Diyarbakır´da rüzgar ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da kent merkezinde şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ilçelerin kırsal alanlarında ise dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte, öğlen saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Kent merkezi ve Hani ilçesi ile kırsal alanlarda dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde yer yer su birikintileri oluştu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-04-19 19:37:19
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