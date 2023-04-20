Depremde 414 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır´da, mezarlıklara duygu dolu ziyaretler

Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır´da yıkılan binalarda hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Ramazan Bayramı arifesinde aileler mezarlıklara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı´na gelenler depremde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerinde dualar etti. Gözyaşlarını tutamayan aileler mezarlıkların başında birbirlerine sarıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-04-20 14:38:36
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