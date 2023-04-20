Diyarbakır´da sağanak; yollar göle döndü

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Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Diyarbakır´da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan ve 12 Nisan'daki yağışlarda su altında kalan Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Araçlar, alternatif yollara yönlendirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-04-20 16:20:09



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