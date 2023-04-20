Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü (2)



MİNARE YIKILDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Diyarbakır'da sağanak, Ergani ve Silvan ilçelerinde dolu ve fırtına etkili oldu. Ergani'de sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. İlçeye bağlı kırsal Aşağıkuyulu Mahallesi'nde şiddetli rüzgarla bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi, araçlar zarar gördü. Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sebebiyle de kırsal Onbaşılar Mahallesi Dorukkardı mezrasında caminin minaresi yıkıldı. Caminin bir bölümü, yıkılan minarenin taşları nedeniyle zarar gördü. Mezrada birçok ağaç da devrildi. Bölgede yaşayan Ebubekir Bayhan, "Camimizin minaresi aşırı yağış ve fırtınadan dolayı yıkıldı. Cami de hasar gördü. Çevreye baya zarar verdi. Köyde 100'den fazla ağaç devrildi. Kalın ağaçların devrildiğini görüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Esat TAŞTEKİN, İhsan YILMAZ

2023-04-20 17:55:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.