Geçen yıl bayramın ilk günü anne ile kızının öldürüldüğü saldırının şüphelisi yakalandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, geçen yıl Ramazan Bayramı´nın ilk günü ziyaretten dönen ailenin otomobiline düzenlenen, anne ile kızının öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, geçen yıl 3 Mayıs´ta Ramazan Bayramı´nın ilk günü akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Kurulan pusu sonucu çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime (18), Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Jandarma tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden S.B. tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 3´ü 'tasarlayarak adam öldürme', 1´i 'kasten adam öldürme, 2´si 'hırsızlık' ve 1´i 'ruhsatsız ateşli silahlara mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan ve en son da bu olayın şüphelisi olarak aranan E.H.´nin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan E.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-21 00:58:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.