Ali Babacan, bayram namazını Diyarbakır´da kıldı



Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR´daki bugün yapılacak programı için kente gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bayram namazını Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami´de kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, `Halil İbrahim Sofrası´ programı kapsamında geldiği Diyarbakır´da, bayram namazını Sur ilçesinde tarihi Ulucami´de kıldı. Babacan, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bayrama buruk bir şekilde girdiklerini ifade eden Babacan, "Bu bayram birliğe beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu bayrama üzgün ve kalbimiz buruk olarak giriyoruz. 10 binlerce vatandaşımızı depremlerde kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin" dedi.

`VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞMAK İSTEDİK´

Ali Babacan 6 genel başkan ve 2 büyükşehir belediye başkanıyla deprem bölgelerinde olduklarını belirterek, "Bayramın burukluğu varken diğer yandan da milletçe yol alacağımız umut ve sevinç de var. 14 Mayıs´a doğru hızlı bir şekilde ilerlediğimiz günlerdeyiz. Diyarbakır´da olmamızın önemli olan vesilesi buranın da deprem şehri olmasıdır. Bu bayram depremin etkilediği şehir merkezlerinde vatandaşlarımızla buluşmak istedik" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-04-21 09:46:29



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