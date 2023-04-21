Ali Babacan, bayram namazını Diyarbakır´da kıldı (2)



'14 MAYIS KAYBEDENİ OLMAYAN BİR DEMOKRASİ ZAFERİ OLACAK´

Millet İttifakı´nın deprem bölgesinde ortak olarak gerçekleştirdiği `Halil İbrahim Sofrası´ programı kapsamında Sur ilçesi Dağkapı Meydanı´nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çocukların ellerine silah verilmemesi için Diyarbakır´da olduğunu belirterek, "15 Mayıs sabahı, bir bayrama daha uyanacağız. 15 Mayıs sabahı demokrasi bayramına kavuşacağız. Çünkü bu seçimi 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Artan maliyetler altında ezilen, ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan esnaf kazanacak. Halkımız susar susar, sandık günü söyleyeceğini söyler. Bu millet tüm derdini içinde yaşar ama sandıkta cevabını verir. 14 Mayıs günü, aslında milletimizin önünde iki seçenekli bir referandum olacak. Gerisi teferruat. Seçenekler çok açık ve çok basit. Ya birine evet diyeceğiz ya da ötekine. Otoriterlik mi? demokrasi mi? Seçmek çok da zor değil sanırım. 14 Mayıs kaybedeni olmayan bir demokrasi zaferi olacak" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-04-21 12:59:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.