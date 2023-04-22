Depremde hasar gören binadaki iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da, depremde hasar gören binadaki iş yerinin duvarını balyozla kırıp hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan Musa Baran tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 katlı Aydınlar Apartmanı da depremde hasar aldı. Önce 'az hasar', ikinci incelemede ise 'orta hasar' raporu verilen binada oturanlar taşındı. 2 Nisan'da apartmanın kapısının demirleri kesilip, dairelerin su sayaçları, 4 Nisan'da da elektrik panosu sökülüp, kablo ve elektrik sayaçları çalındı. 16 Nisan'da da apartmandaki iş yerinin duvarını balyozla kırıp içeri giren şüpheli Musa Baran, 7 dizüstü bilgisayarı çaldı. O anlar acentenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, apartmanda hırsızlık yaptığı belirlenen Musa Baran, Kayapınar ilçesinde belirlenen adresine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `nitelikli hırsızlık´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-04-22 12:29:00
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