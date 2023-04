Milli karateci Sena Kızılaslan Sırbistan'dan gümüş madalya kazandı

DİYARBAKIR,(DHA)Milli karateci Sena Kızılaslan, Sırbistan'nın Cacak kentinde düzenlenen Golden Belt Karate Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti. Kızılaslan, "Gönül isterdi ki milli takımıma altın madalya kazandırmak, kısmet ikincilik madalyası oldu. Kazanmış olduğum gümüş madalya benim diğer madalyalar kadar büyük gurur ve anlamlı oldu" dedi.

Golden Belt Karate Turnuvası, 21-23 Nisan tarihlerinde Sırbistan'nın Cacak kentinde gerçekleştirildi. 17 ülkeden bin 200'e yakın sporcunun katıldığı turnuvaya Türkiye, 9 sporcu ile katılırken 8 madalya elde ederek ikincilik kupasının sahibi oldu. Milli takım adına ilk kez Avrupa arenasında U21 ve Büyükler Kategorilerinde mücadele eden Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, 6 zorlu rakibini yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Sırbistanlı Trikos Mina'ya karşı 3-2 hakem kararıyla yenilen ve Sena Kızılaslan, gümüş madalya elde etti.

SENA KIZILASLAN: ÇOK KISA SÜREDE GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN YAPARAK HAZIRLANDIM

8 yıldır karate yaptığını aktaran Sena Kızılaslan, "Her yıl katıldığım Türkiye Şampiyonaları´nda kendi yaş kategorilerimde Türkiye şampiyonluklarım ve derecelerim oldu. Kazandığım her şampiyonluk çok önemli. Sırbistan´da Türkiye Milli Takımı adına katıldığım U21 ve Büyükler Kategorisinde finalde ev sahibi karşında iyi mücadele ettim ama olmadı. Hakem kararıyla 3-2 yenilerek gümüş madalya sahibi oldum. Gönül isterdi ki milli takımıma altın madalya kazandırmak, kısmet ikincilik madalyası oldu. Kazanmış olduğum gümüş madalya benim diğer madalyalar kadar büyük gurur ve anlamlı oldu. Sırbistan'da yapılan turnuva öncesi çok kısa sürede günde çift antrenman yaparak hazırlandım. Ramazan ayı ve oruç olmasına rağmen bir gün reaksiyon, güç ve reaksiyon antrenmanı, kondisyoner Veysi Süngü hocamın nezaretinde çalışmalarımı sürdürürken, bir günde sabah ve akşam olmak üzere Türkiye Milli Takım Antrenörü Mehmet Yazar hocamın nezaretinde çalışmalarımı yaparak bu şampiyonaya hazırlandım. Allah nasip etti buradan madalya alarak döndüm. Çok mutluyum. Kazandığım ikincilik madalyamı başta Türkiye Karate Milli Takımım olmak üzere, Diyarbakır halkımıza, her zaman yanında olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme ve üzerimde büyük emekleri olan antrenörüm Mehmet Yazar hocama, Ahmet Yazar'a, Ayşe Meryem Yazar'a, Veysi Süngü hocam ve karşılaşmalarda arkada duran Türkiye Karate Milli Takım Antrenörlerim Gökhan Gündüz ve Hasan Çakırlar hocalarıma hediye ediyorum. Emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim" dedi.

ASLAN ABİD UĞUZ:

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz da, "9 milli sporcumuz ile 4 altın 4 gümüş madalya olmak üzere toplamda 8 madalya ve 17 ülke arasında klasmanda ikincilik kupasını kazanmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye Karate Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu adına tüm ekibimiz olmak üzere idareci, antrenörlerimize, büyük mücadele veren madalya kazanan ve kazanamayan sporcularımız tebrik ederim. Başarılarımızın devamını dilerim" diye konuştu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)-

2023-04-23 12:40:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.