Diyarbakır'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı



Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremzede çocukları misafir ederek futbol maçı düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın 103´üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır Valiliği önündeki alanda düzenlenen programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve askeri erkanın yanı sıra çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Geçen yıl folklor yarışmalarında Türkiye şampiyonu olan ve bu yıl da Türkiye finallerine adını yazdıran Bağlar Kazım Karabekir Ortaokulu folklor ekibi, yöreye özgü oyunlar oynadı. Gösteri, protokol ve izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve çeşitli okulların dans gösterisinden sonra program son buldu. Vali Ali İhsan Su, protokol üyeleriyle birlikte programdan sonra çocukların bayramını kutlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocukları misafir etti. Polisler, çocuklar arasında kırmızı ve beyaz olmak üzere iki takım oluşturarak futbol maçı düzenledi. Polisevi halı sahasında yapılan karşılaşmada seremoniye çıkan çocuklar, depremden etkilenen kentlerin isimlerini söyledi. Maçı trafik polisi hakem yönetirken, iki takım arasında geçen keyifli maçta karşılıklı gollerle maç 1-1 bitti. İl Emniyet Müdürlüğü Medya İletişim Büro Amirliği de hazırladığı klip ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-04-23 13:25:59



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