Heyelanda kaya parçaları Botan Çayı´na düştü, o anlar kamerada

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te Botan Vadisi Milli Parkı´nda meydana gelen heyelanda dev kaya paçaları Botan Çayı´na düştü, o anlar kameraya yansıdı.

Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Yerlibahçe köyünde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve kaya parçaları Botan Çayı´na düştü. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Akif ÖZALP

2023-04-23 15:13:29



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