Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı



Selim KAYAGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde EğilDiyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Ali K. yönetimindeki 33 ADV 600 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Çetin I.'nın kullandığı 68 FB 262 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Çetin I. ve Ali K. ile Emine K. ve ismi öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-04-23 21:42:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.