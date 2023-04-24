Diyarbakır´da talep olmayınca 942 yedek çadır, AFAD'ın deposuna kaldırıldı

Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da depremzedeler için kurulan çadır kentteki 1942 çadırdan yedek durumda olan 942'si, talep olmaması ve konteyner kent kurulması nedeniyle AFAD´ın afet lojistik deposuna kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır´da, Yenişehir ilçesi Silvan yolunda 1000´i asıl, 942´si yedek olmak üzere 1942 çadırlı çadır kent kuruldu. Evleri hasar görenlerin geçici süreliğine yerleştirildiği çadır kentte, talep olmaması ve konteyner kentin kurulmasıyla yedek durumda olan 942 çadır, olası bir afete hazır hale getirilmesi amacıyla güvenlik korucuları tarafından toplanıp AFAD´ın afet lojistik deposuna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2023-04-24 16:23:02
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