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Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında Diyarbakır' merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır

2023-04-25 08:53:53



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