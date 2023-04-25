Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (2)

DHA

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (2)


GÖZALTI SAYISI 126'YA YÜKSELDİ
Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 126´ya yükseldi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirilirken, operasyon sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)-
2023-04-25 12:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 ...
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 110 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK ...
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Diyarbakır´da talep olmayınca 942 yedek çadır, AFAD'ın deposuna kaldırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da talep olmayınca 942 yedek çadır, ...
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, 14 Mayıs'taki ...
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla ...
Diyarbakır'da kelebek göçü başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kelebek göçü başladı
Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 ...
Diyarbakır'da "Bilgievi" öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Bilgievi" öğrencileri 23 Nisan Ulusal ...
Heyelanda kaya parçaları Botan Çayı´na düştü, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Heyelanda kaya parçaları Botan Çayı´na düştü, o anlar ...
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, depremzede çocukların dostluk maçını klibe dönüştürdü
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, depremzede çocukların ...
Diyarbakır'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Milli karateci Sena Kızılaslan Sırbistan'dan gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Milli karateci Sena Kızılaslan Sırbistan'dan gümüş ...
Silahlı saldırıda eşi ile kızı öldürülen baba: Bize bayramda cehennemi yaşattılar
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda eşi ile kızı öldürülen baba: Bize ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.