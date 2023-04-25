Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI 126'YA YÜKSELDİ

Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 126´ya yükseldi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirilirken, operasyon sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)-

2023-04-25 12:07:43



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